Altın fiyatları 5 Şubat 2018 Pazartesi günü ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın bugün kaç lira gibi bütün sorularınızın devamı haberimizde sizleri bekliyor. Altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından haftanın ilk iş gününde merakla araştırılıyor. Özellikle, "Gram altın fiyatı ne kadar?" ve ''Çeyrek altın fiyatı ne kadar'' sorularının yanıtı en çok arananlar arasında yer alıyor. Altın piyasasında yaşanan tüm gelişmeler, Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları haberimizin devamında sizleri bekliyor.

5 Şubat 2018 altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç lira? Vatandaşlar her gün bu soruların yanıtını merak ediyor ve araştırıyor. Kapalıçarşı’da altın yeni haftaya nasıl başladı? Peki, 5 Ocak 2018 Pazartesi haftanın ilk iş gününde altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım, Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

ALTIN FİYARTLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bugün gram altın 161,57 TL alış, 161,62 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Bugün çeyrek altın fiyatları alış 257,90 TL, satış 263,70 TL fiyatı ile işlem görüyor. Yarım altın alış fiyatı bugün 514,18 TL, satış fiyatı 527,46 TL olarak işlem görüyor. Bugün tam altın fiyatları Alış 1.034,81, Satış: 1.060,57 TL. Cumhuriyet Altını bugün 1.066,00 TL alış, 1.078,00 TL satış fiyatı ile Kapalıçarşı’da işlem görüyor.