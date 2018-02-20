Altın fiyatlarında hafta sonundan bu yana devam eden kademeli düşüşler hafta başında da her ne kadar devam etse de 20 Şubat Salı günü itibari ile fiyatlardaki düşüşler son buldu ve fiyatlarda ani bir yükseliş meydana geldi. Peki çeyrek altının yeni fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Altın fiyatlarında yaşanılan hareketlilik son derece değişken bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta düşüş içerinde ilerleme kaydeden altın fiyatları, hafta sonunda da düşüşe devam etti ve üstelik yeni haftaya da fiyatlar yükselerek devam etti. Altın fiyatlarında yaşanılan bu gelişmeyi değerlendiren ekonomi analistleri ise fiyatlarda yaşanılan yükselişin devam etse de yeni bir rekora çıkmasını beklemediklerini belirtti. Bunun yanı sıra tüm fiyat hareketliliğinin Orta Doğu’da yaşanılan olaylardan kaynaklandığı da belirtildi.

20 ŞUBAT 2018 ALTIN FİYATLARI

20 Şubat itibari ile yükselişe geçen altın fiyatlarında çeyrek altının satış fiyatı 266 lira oldu. Gram altının fiyatı ise 162 lirada yerini korudu. Tam altın ise 1.061 liraya yükselirken, yarım altın 532 lira oldu. Cumhuriyet altını ise 1.087 liradan satışa sunulurken, ons fiyatı 1.342 lira oldu. Ayrıca 22 ayar bilezik ise 148 liradan satılmaya devam edilirken, beşli altının satış fiyatı ise 5.293 liraya yükseldi. 14 ayar altın ise 92 lirada yerini korudu.