Altın fiyatları hafta sonuna yüksek bir giriş yaptı ve alıcısını yine şaşırtmayı başardı. Yeni günde gram altın düşüşe geçerken çeyrek altın yeniden yükselişe geçti. İşte 24 Şubat 2018 Cumartesi güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları alıcısını ve yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak geride bıraktığımız günlerde düşüşe geçen çeyrek altın fiyatları hafta sonuna yüksek bir giriş yaparken bu kez gram altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladığı görüldü. Ekonomi analistleri altında, bu dalgalanmaların normal olduğunu belirtirken altın fiyatlarında eski dengenin yeni ay itibariyle hafifte olsa kendini göstermeye başlayacağı belirtildi. Peki, altın fiyatları yeni günde ne kadar oldu? Altın 24 Şubat 2018 Cumartesi gününe nasıl başladı? İşte tüm detaylar…

ÇEYREK ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

24 Şubat 2018 Cumartesi itibariyle yükselişe geçen çeyrek altın fiyatları 264,84 lirayla hafta sonuna başlangıç yapıyor. Gram altın ise hafta sonuna düşüşle başlıyor ve 162,06 lirayla alıcısını bulmaya başlıyor. Yarım altın 529,68 liradan işlem görmeye başlıyor. Tam altın fiyatları 1.056 liradan güne giriş yaparken ons altın fiyatlarının 1.329 liradan alıcısını karşıladığı görüldü. Cumhuriyet altını 1.080 lirayla düşüşe geçerek hafta sonunu karşılarken 22 ayar bilezik 147,73 lira ve beşli altın fiyatlarının da 5.264 lirayla vitrinlerdeki yerini alarak satışa sunulduğu görüldü.