Altın fiyatları Mart ayının başlangıcıyla alıcısına sürpriz yapmış ve düşüşe geçmişti. Altın fiyatları Martın ikinci gününde düşüşünü sürdürürken altın fiyatlarının yatırımcısına kaybettirdiği görüldü. Peki, 2 Mart 2018’de altın fiyatları nasıl bir ilerleyiş gösterdi? Altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte 2 Mart 2018 güncel altın fiyatları ve detayları…

2 Mart 2018 Cuma gününde altın fiyatlarında genel düşüş devam ediyor. Özellikle son zamanlarının en büyük yükselişini yaşayan çeyrek altın fiyatlarının Mart ayı itibariyle düşüşe dahil olduğu ve bu düşüşü sürdürdüğü görüldü. Analistlerin yorumlarına göre, altın fiyatlarındaki düşüşün kısa süreceği ve ilerleyen tarihlerde fiyatlarda yeniden hareketlilik görüleceği belirtildi. İşte 2 Mart 2018 Cuma gününde altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler ve fiyatlara dair tüm gelişmeler…

ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

2 Mart 2018 Cuma gününde genel olarak altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Mart ayına düşüşle giriş yapan altın fiyatlarında çeyrek altın günü 262,40 liradan açıyor. Yarım altın 524,80 lirayla düşüşe dahil olurken tam altın fiyatları da 1.046 liradan güne düşüşle başlayan altın çeşitleri arasında yer alıyor. Gram altın 161,31 liradan hafif yükselişler gösterirken 22 ayar bilezik fiyatları ise 146,36 liradan günü düşüşle açıyor. Altının ons fiyatı 1.317 lirayla güne artışla başlarken Cumhuriyet altını fiyatlarının 1.074 liraya gerilediği görüldü. Beşli altın ise 5.215 lirayla güne başladı.