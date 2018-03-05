Daha önce soy ağacı uygulaması ile büyük bir yeniliğe adım atan e-devlet, şimdi bir yakınınızdan size miras kalıp kalmadığını öğrenebileceksiniz. İşte e-devletten yapılabilecek olan ‘Mirasçılık Belgesi’ işlemleri hakkında tüm detaylar…

E-devlet yeni bir uygulamaya daha adım atıyor. Daha önce başlatılan soy ağacı sorgulama sistemi ile büyük bir yeniliğe adım atarken şimdilerde sistem üzerinden mirasçılık belgesine bakılabileceği gündemde.

6 MART’TA BAŞLAYACAK

E-devlet üzerinden verilecek olan bu hizmet sayesin mirasçılık belgesi verilmesi talebine bulunabilecekleri belirtildi. E-devlet üzerinden verilecek olan bu hizmetin 6 Mart tarihinden itibaren hizmete açılacağı belirtildi. Öte yandan yeni getirilecek olan hizmette, ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için mirasçılık belgesi verilmesi talebinin UYAP sisteminden yapılmasının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

E-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bu kapsamda 6 Mart 2018 tarihinde işleme sunulacak olan miras sorgulama hizmetiyle ilgili en çok sorulan sorulardan biri sorgulamanın nasıl yapılacağı. İlk olarak Veraset İlamı Belgesi sorgulaması yaparak miras konusunda bilgi elde edebilirsiniz. E-devlet şifreleri ile sisteme giren vatandaşlar burada Adalet Bakanlığı sekmesine girerek, ‘Veraset İlamı Sorgulama’ seçeneğine tıklayarak mirası bırakan kişinin TC kimlik numarası ile miras sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler. Öte yandan sistemin hizmete açılmasıyla birlikte vatandaşların konunun detayları hakkında bilgilendirileceği de alınan bilgiler arasında yer aldı.