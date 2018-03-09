Altın fiyatlarında inişli çıkışlı zamanlar devam ediyor. Bir düşen bir yükselen fiyatları altın alıcılarının kafasını karıştırırken yeni günde gram altın düşüşe geçerken çeyrek altın yükselmeye devam etti. İşte 9 Mart 2018 güncel altın fiyatları ve detayları…

9 Mart 2018 Cuma gününün ilk saatlerinde altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Altın fiyatları hızlı yükseliş ve inişlerine devam ederken ekonomi analistleri altın fiyatlarındaki dengesiz ilerleyişin bir süre daha devam edeceğini ve altın fiyatlarında sürpriz bir düşüş yaşanmayacağını belirtti. Peki, yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altında son durum ne? Gram altında düşüş ne kadar oldu? İşte 9 Mart 2018 Cuma serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları…

GRAM DÜŞÜŞE GEÇTİ

9 Mart 2018 Cuma gününde gram altın 162,11 lirayla güne başladı. Çeyrek altın 265,68 liradan yeni günü açarken yarım altın fiyatları 531,36 liradan günü açtı. Tam altın ise 1.059 lirayla alıcısını bulmaya başladı. Cumhuriyet altını 1.087 lirada sabit ilerlerken altının ons fiyatı 1.317 liraya geriledi. 22 ayar bilezik fiyatları 148,196 lirayla günü açarken beşli altın ise 5.281 liradan işlem görmeye başladı. İnişli çıkışlı fiyatlarına devam eden altın fiyatlarının yeni günün ilerleyen saatlerinde değişim göstermesi bekleniyor.