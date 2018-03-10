Altın fiyatları günden güne alıcısını şaşırtmaya devam ediyor. Bir yükselişe geçen bir düşüş yaşayan altın fiyatlarında yeni günde gerileme yaşayan altın çeşidi bu kez çeyrek altın oldu. Gram altın ise ibreyi yukarı çevirdi ve yükselişe geçti. İşte 10 Mart 2018 güncel altın fiyatları…

10 Mart 2018 Cumartesi gününde altın fiyatları şaşırtmaya devam ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında, bu kez alıcısını şaşırtan altın çeşidi çeyrek altın oldu. Çeyrek atın ibreyi aşağıya çevirdi ve gerilemeye başladı. Gram altın ise yeni günde yükselişe geçti. Analistlerin değerlendirmelerine göre, altın fiyatları piyasaların gidişatına göre ilerleyen günlerde de değişimine devam edecek. Peki, altın fiyatlarındaki son durum ne? Altın fiyatları yeni güne nasıl başlangıç yaptı. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın güne nasıl başladı? İşte 10 Mart 2018 serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları…

ÇEYREK ALTIN DÜŞÜYOR

10 Mart 2018’de çeyrek altın düşüşe geçti. Güne 263,86 liradan başlayan çeyrek altın alıcısını düşük endeksle bulmaya başladı. Gram altın ise tam tersine ilerledi ve 162, 19 liradan alıcısını bulmaya başladı. Cumhuriyet altını 1.076 lirayla gerilemeye başlayan altın çeşitleri arasında yer aldı. Altının ons fiyatı 1.323 lira olurken tam altın 1.052 lira, yarım altın ise 527,73 lirayla yeni güne giriş yaptı. 22 ayar bilezik 147,18 liradan güne başlarken beşli altın da 5.245 liradan alıcısını bulmaya başlayan altın çeşitleri arasında yer aldı.