Altın fiyatlarında yine her zaman olduğu gibi oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Fiyatlardaki hızlı yükselişler ise aralıksız bir şekilde sürerken, çeyrek altın ve gram altın ise tarihi rekorlar kırıyor. Peki 25 Mart’ta altın fiyatları son yükselişlerin ardından ne kadar oldu? İşte detaylar…

Altın fiyatlarında her zaman olduğu gibi oldukça fazlasıyla hareketli günler yaşanıyor. Her saat değişiklik gösterebilen altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda başlayan ve ara ara devam etmekte olan düşüşlerine bir anda son verdi ve fiyatlarda son derece hızlı ve bir o kadar da ani bir yükseliş yaşanmaya başlandı. Bu yükselişler sonrasında ise fiyatlarda en çok artış gösteren çeyrek altın ve gram altın oldu. Ekonomi analistleri ise altın fiyatlarındaki bu yükselişlerin devam edebileceğini ve gram ile çeyrek altının yeni rekorlar kırabileceğini dile getirdi.

25 MART’TA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Mart’ta da yükselişlerine devam eden altın fiyatlarında gram altın 172 lira olurken, çeyrek altının satış fiyatı ise 280 lira oldu. Tam altın ise 1.120 liraya çıkarken, yarım altının fiyatı 561 lira oldu. Cumhuriyet altının fiyatı ise 1.149 lira olurken, ons fiyatı ise 1.347 lira oldu. 22 ayar bileziğin satış fiyatı ise 156 liraya kadar çıkarken, beşli altın ise 5.585 lira oldu.