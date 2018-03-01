Kayseri'de Özel Doğa Koleji'nde 11 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 51 yaşındaki sözleşmeli basketbol antrenörü iddiası ile tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkii'nde bulunan Özel Doğa Koleji'nde cinsel istismar skandalı yaşandı. Okulun basketbol hocasının yaşları 14 ila 16 arasında değişen 11 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Basketbol hocası 51 yaşındaki C.S. cinsel istismar iddiası ile tutuklandı. Skandalı, kolejin rehberlik öğretmenlerinin ortaya çıkardığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

EVİNDE YAPILAN ARAMADA 6 YATAK BULUNDU!

2017 yılının Eylül ayında Özel Doğa Koleji'nde, Basket Takımı'nın Hocası olarak işe başlayan C.Y., şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y., tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'na çocukları cinsel istismara uğrayan ailelerin şikayette bulunduğu ortaya çıkarken, Çocuk İzlem Merkezi Adli Görüşme Odası'nda mağdur çocukların ifadeleri alındı. C.Y.’nin evinde arama yapılan polis ekipleri, 6 ayrı yatak buldu. 51 yaşındaki C.Y.’nin hiç evlenmediği ve bekar yaşadığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre istismara uğrayan erkek öğrencilerden 5’i Doğa Koleji’nin öğrencisiydi. Tutuklanan antrenörün, aralarında Doğa Koleji’nin de bulunduğu Kayseri’deki bazı özel okulların öğrencilerine koçluk yaptığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.